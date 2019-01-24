Накануне в Москве состоялся Съезд партии «Единая Россия». В съезде принял участие и депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев.

«На прошедшем в субботу Съезде «Единой России» очень много говорили о молодежи. И это не случайно. Сегодня у молодого поколения огромный запрос на реализацию своего потенциала - в том числе и в общественной жизни. Не обошел вниманием эту тему в своем выступлении и Президент России Владимир Владимирович Путин. Он рекомендовал привлекать молодежь в Единую Россию, взяв на вооружение уже работающие в стране открытые конкурсы по формированию управленческого состава. Конкурсный подход создаст равные возможности, сделает кадровые лифты реально работающими. На съезде говорили об обновлении партии, поиске новых идей и подходов для решения тех задач, которые стоят перед страной, волнуют людей», - сказал Прокопьев.