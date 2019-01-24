В Барнауле начали запускать тепло в дома спустя сутки после аварии

Новости 09.12.2018 18:12 41

Жителям микрорайона ВРЗ в Барнауле начали подавать тепло в дома. Ликвидация крупной коммунальной аварии находится на контроле у главы города Сергея Дугина, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Вчера, 8 декабря, в Барнауле произошел прорыв теплотрассы по адресу ул. Водопроводная, 142. Под отключение попали 55 многоквартирных домов и частный сектор. Сегодня ночью канал в телеграме «Барнаул.фм» сообщал, что жителям обещали устранить аварию еще вчерашним вечером, к 20:00. Но лишь спустя сутки в дома стали запускать отопление.

По данным пресс-службы администрации Барнаула, в ликвидации аварии задействованы восемь бригад. К теплоснабжению уже подключили 14 многоквартирных домов, два детских сада и 110 частных жилых домов.

На месте аварии работают руководители и специалисты администрации города, аварийная бригада АО «БТСК», оперативная группа УГОЧС города.

Глава города Сергей Дугин 8 декабря находился на съезде партии «Единая Россия» в Москве. В настоящий момент он дистанционно контролирует работы по ликвидации. Каждые два часа он получает отчет о проделанной работе.

«Из-за длительности ликвидации аварии, работа по запуску тепла в дома будет непростой, и может занять больше времени. Люди должны знать куда обращаться, если им понадобится переезд в пункты временного пребывания, подготовленные в районе. Необходимо продолжать подомовой обход и мониторинг температуры в помещениях», - сказал мэр.