Измученную собаку нашли в мусорном баке в Барнауле

Новости 09.12.2018 18:59 51

В Барнауле в мусорном баке нашли собаку с петлей на шее. Ветеринары пытались спасти животное, но собака умерла, сообщил «Инцидент Барнаул».

В социальных сетях рассказали, что накануне случайный прохожий во Власихе достал из мусорного бака мешок, в котором лежала маленькая собака, вся в крови. У неё была обмотана шея петлей. Собака выглядела ухоженной: нормальный вес, без блох и других признаков бродяжьей жизни.

Мужчина освободил собаку, через четыре часа за неё приехали волонтеры.

«Все это время собака лежала на сильном морозе, вмерзая в свою кровь, которая вытекала из горла… Она была доставлена в клинику в коме, температуру не брал градусник, рентген показал отек легких. Волонтёры и врачи сделали все возможное, чтобы спасти измученное животное: несколько часов она провела в кислородной камере, ее отогревали грелками… Но в 2 часа ночи рыжулька умерла. Остановилось сердце. Сейчас тело животного – на вскрытии, которое установит, что на самом деле произошло: отрава, избиения», - говорится в сообщении.

Сейчас зоозащитники разыскивают хозяев животного. Всех, кто владеет информацией о животном, просят позвонить по номерам телефона +79021424409 или +79132627283.