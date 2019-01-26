Генпрокуратура: в России стали чаще брать взятки

Новости 09.12.2018 19:55 54

В текущем году в России брать взятки стали почти на десять процентов чаще по сравнению с прошлым годом. Больше всего случаев коррупции зафиксировано в Москве, Подмосковье и на Кубани, сообщили «РИА-Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру.

По данным портала правовой статистики crimestat.ru, который относится к Генеральной прокуратуре, за десять месяцев этого года зафиксировали 3171 случай получения взятки, что на 9,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (2899 случаев).

В Университете Генеральной прокуратуры описали «типичного взяточника».

«Как правило, коррупционеры - это энергичные, инициативные люди, очень коммуникабельные, невероятно эмоционально устойчивые, в том числе в очень стрессовых ситуациях. Они готовы много работать, обладают высокой степенью самоконтроля», - рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Кроме того коррупционерам присущи общительность, готовность работать в команде и целеустремленность. По словам Александра Куренного, большинство коррупционеров берут взятки не из-за бедности - чаще всего они просто хотели бы жить еще лучше.