В селе Михайловское завершают работы по спасению озера

Новости 09.12.2018 21:59 45

В селе Михайловское заканчивают работы по расчистке местного озера. На эти цели выделено 33,5 млн рублей, сообщили в минприроды Алтайского края.

Озеро расчищают уже полтора года. За это время с площади более 30 га удалили растительно-корневой слой, расчистили заросли камыша и удалили загрязнённые иловые отложения в объёме более 180 тыс. кубических метров. Всего на расчистку выделено 33,5 млн рублей, из них 8,7 млн рублей выделили в этом году.

После расчистки озеро углубилось и увеличилось в размерах.

Согласно срокам, указанным в госконтракте, работы завершат 15 декабря 2018 года.