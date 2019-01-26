Энергетики СГК рассказали о сложностях во время ликвидации аварии в Барнауле

Новости 09.12.2018 23:30 53

В СГК рассказали о сложностях, которые возникли во время устранения аварии на Водопроводной. По состоянию на 14:30, теплоснабжение восстановлено в 48 многоквартирных домах, 240 частных домах, а также в двух детсадах, двух школах и двух медицинских учреждениях, сообщили в администрации Барнаула.

По словам энергетиков, после обнаружения повреждённого участка тепловой сети пришлось проводить длительные работы по подготовке к замене трубопроводов. На месте аварии было сложно работать из-за обильного парения, с которым не удавалось справиться даже при помощи специальных вентиляторов. Также сложность состояла в глубоком залегании трубопровода и качестве грунта.

Сообщается, что для жильцов неотапливаемых квартир организованы пункты временного пребывания. В случае необходимости администрация Октябрьского района обеспечивает горожан обогревателями по заявкам.