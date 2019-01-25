Новый храм в Барнауле построили за два месяца

Новости 09.12.2018 23:55 48

В ТОС Березовка в Барнауле построили новый храм. На строительство ушло всего два месяца, сообщили «Аргументы и Факты на Алтае».

Крест на месте будущего храма установили еще в августе 2015 года. Строительство храма имени Иконы Божией Матери «Взыскание погибших» началось в начале октября текущего года. Основное здание, на сегодняшний день, построено, но внутреннее обустройство еще не завершено, вскоре в храме появится иконостас.

Накануне митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий освятил накупольный крест. В связи с морозами церемония прошла внутри помещения. На ней присутствовали представители администрации, члены общины и прихожане.