Идею о запрете скупки леса китайцами положительно встретили в Алтайском крае

Новости 17.01.2019 20:58 179

Федеральное агентство лесного хозяйства предложило запретить китайским предпринимателям скупать у лесопродукцию у жителей Сибири и Дальнего Востока. Об этом заявил глава Рослесхоза Иван Валентик. В Алтайском крае считают, что такая идея может положительно сыграть на экономике регионов.

По мнению руководителя Рослесхоза, скупка лесоматериалов Китаем способствует незаконной вырубке леса. Как сообщают РИА «Новости», основная проблема в данной области — деятельность так называемых пунктов приема и отгрузки древесины, где китайские предприниматели и скупают лес у граждан и легализуют ее путем частичной переработки.

По словам Валентика, в Лесном кодексе должен быть единый, жесткий порядок деятельности таких пунктов.

«Сегодня это полномочия регионов: где-то это сделано, где-то это сделано недостаточно, где-то это вообще не сделано. Этот порядок должен быть единым, очень жестким, чтобы китайские предприниматели не могли скупать лесопродукцию у людей», - сказал Валентик.

Директор по связям с государственными органами и общественностью ЛХК «Алтайлес» Денис Шубин рассказал «Политсибру», что компания согласна с озвученным предложением и такая мера поможет экономике регионов, активно занимающихся реализацией древесины.

«Мы целиком и полностью поддерживаем такую инициативу. Сегодня переработка и обработка древесины должна происходить в России. Это позволит создать дополнительные рабочие места, привлечь дополнительные средства в бюджет, повысить стоимость продукции, строить новые заводы, в целом улучшать лесную инфраструктуру. К примеру, как это сделано в Алтайском крае. Наш регион это коснется в меньшей степени. Сегодня 90% деловой древесины [пригодной по своим размерам и качеству для промышленной переработки] ЛХК «Алтайлес» перерабатывает на своих мощностях, дает при этом рабочие места и повышает потребительскую стоимость продукции», - отметил Денис Шубин.

Также он подчеркнул, что из общего объема древесины 5% в круглом виде уходит на нужды населения Алтайского края. Итого 95% объема перерабатывается в Алтайском крае, что полностью закрывает потребности внутреннего рынка региона и соседних субъектов.