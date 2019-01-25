Федеральное агентство лесного хозяйства предложило запретить китайским предпринимателям скупать у лесопродукцию у жителей Сибири и Дальнего Востока. Об этом заявил глава Рослесхоза Иван Валентик. В Алтайском крае считают, что такая идея может положительно сыграть на экономике регионов.
По мнению руководителя Рослесхоза, скупка лесоматериалов Китаем способствует незаконной вырубке леса. Как сообщают РИА «Новости», основная проблема в данной области — деятельность так называемых пунктов приема и отгрузки древесины, где китайские предприниматели и скупают лес у граждан и легализуют ее путем частичной переработки.
По словам Валентика, в Лесном кодексе должен быть единый, жесткий порядок деятельности таких пунктов.
«Сегодня это полномочия регионов: где-то это сделано, где-то это сделано недостаточно, где-то это вообще не сделано. Этот порядок должен быть единым, очень жестким, чтобы китайские предприниматели не могли скупать лесопродукцию у людей», - сказал Валентик.
Директор по связям с государственными органами и общественностью ЛХК «Алтайлес» Денис Шубин рассказал «Политсибру», что компания согласна с озвученным предложением и такая мера поможет экономике регионов, активно занимающихся реализацией древесины.
«Мы целиком и полностью поддерживаем такую инициативу. Сегодня переработка и обработка древесины должна происходить в России. Это позволит создать дополнительные рабочие места, привлечь дополнительные средства в бюджет, повысить стоимость продукции, строить новые заводы, в целом улучшать лесную инфраструктуру. К примеру, как это сделано в Алтайском крае. Наш регион это коснется в меньшей степени. Сегодня 90% деловой древесины [пригодной по своим размерам и качеству для промышленной переработки] ЛХК «Алтайлес» перерабатывает на своих мощностях, дает при этом рабочие места и повышает потребительскую стоимость продукции», - отметил Денис Шубин.
Также он подчеркнул, что из общего объема древесины 5% в круглом виде уходит на нужды населения Алтайского края. Итого 95% объема перерабатывается в Алтайском крае, что полностью закрывает потребности внутреннего рынка региона и соседних субъектов.
«Только после этого могут вестись разговоры об экспорте, но, подчеркну, уже переработанной, то есть готовой продукции. Это пиломатериалы, и пеллеты, топливные гранулы, лестницы, окна и так далее, список этот обширен. Поэтому, если за модель брать работу нашей компании, данный запрет положительно сыграет на экономическом потенциале других субъектов, например, Забайкальского края, Иркутской области, где развита продажа древесины в круглом виде», - добавил собеседник.