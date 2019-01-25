Энергетики продолжают работы по подключению к отоплению домов на ВРЗ в Барнауле

Новости 10.12.2018 0:42 47

Специалисты Барнаульской теплосетевой компании ведут работы по подключению к отоплению трех частных домов в районе ВРЗ в Барнауле и одного административного здания. Энергетики оказывают собственникам помощь в разморозке трубопроводов после произошедшего в ночь с 7 на 8 декабря повреждения тепловой сети на улице Водопроводной.

Сейчас на месте работают четыре ремонтные бригады по шесть человек в каждой. Трубопроводы отогревают при помощи горячей воды.

Ремонтные бригады БТСК оказывают помощь по обращениям жителей. Для этого нужно связаться с диспетчерской службой компании по телефону 8 (3852) 799-715.

Что касается многоквартирных жилых домов, то, по данным администрации города, из 55 попавших под отключение от теплоснабжения на время проведения ремонтных работ ресурс начали получать 48 жилых домов. Работы по по подключению оставшихся ведут обслуживающие управляющие организации. К теплоснабжению подключены 240 домов индивидуальной жилой застройки, а также два детских сада, две школы, два медицинских учреждения

Напомним, специалисты БТСК завершили работы по устранению сложного повреждения на теплосети на улице Водопроводной в районе 4:30 часов утра 9 декабря. Они заменили участки прямого и обратного трубопроводов общей протяженностью 16 метров. После этого тепловая сеть была заполнена теплоносителем и поставлена на циркуляцию. Энергетики сделали все возможное, чтобы как можно скорее возобновить подачу тепла. СГК приносит жителям извинения за доставленные неудобства.