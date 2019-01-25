В трех районах Камня-на-Оби произошел порыв водопровода

Новости 10.12.2018 1:09 61

В Камне-на-Оби произошел порыв водопровода в трех районах города. Бригада рабочих устраняет аварии, сообщили «Каменские известия».

Порывы произошли на улицах Максима Горького, Дзержинского и Ленинградской. Для жителей организовали подвоз воды.

«Осуществлять ремонтные работы в полном объеме сразу в трех точках города не представляется возможным, потому что такая техника, как например, гидромолот, находится в автопарке «Теплосетей» в единичном экземпляре, когда в городе происходит несколько порывов одновременно, приходится отвлекаться с одного объекта на другой. Время затягивается, но все необходимые работы будут произведены», - рассказал заместитель директора МУП «Каменские теплосети» по водоснабжению и водоотведению Александр Кунц.

По словам Александра Кунца, зимой число аварий увеличивается из-за того, что промерзшая вода давит на чугунные трубы под землей и металл переламывается.