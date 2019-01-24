В 2019 году ленточные боры Алтайского края будут выделены в отдельный лесной район с особыми правилами ведения хозяйства. Местные общественники готовы помочь с реализацией этого мероприятия и вносят свои предложения, сообщает пресс-служба краевого отделения ОНФ.
Так, руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Алтайском крае Алексей Грибков предлагает разработать правила использования, охраны, защиты и воспроизводства ленточных боров, учитывающие их уникальные свойства, высокую уязвимость и исключительную значимость полезных функций.
В частности, нужно выделить зоны особой охраны в заказниках, где должны быть запрещены все виды рубок кроме санитарных, считает эксперт ОНФ.
Также в свое время Рослесхоз снизил до критического уровня нормативы противопожарного обустройства лесов, чем воспользовались арендаторы, в разы сократив объемы профилактических мероприятий.
Как отмечает Грибков, для ленточных боров это смертельная угроза, поскольку пожарная опасность в сухостепной зоне наивысшая. Он предлагает установить нормативы противопожарного обустройства лесов с учетом специфики пожарной опасности регионов и расположенных на их территории природно-климатических зон. Это станет не менее важным шагом по сохранению алтайских лесов, уверен эксперт.
Напомним, в ноябре Алексей Грибков заявлял о разорении алтайских лесов в результате массовых рубок на всероссийском форуме «Лес: диалог общества и власти ради сохранения среды обитания». Он проходил в Общественной палате РФ при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства.
«Потребовалось много времени, но нас услышали. Не менее важно, что в ходе «правительственного часа» руководитель Рослесхоза Иван Валентик признал отсутствие научной обоснованности снижения возраста рубки сосны в ленточных борах со 121 до 101 года. Это произошло в 2008 году и привело к увеличению объемов заготовки основной лесообразующей породы», – комментирует Грибков.