Как общественники готовы помочь Минприроды РФ сохранить алтайские леса?

Новости 10.12.2018 14:41 55

В 2019 году ленточные боры Алтайского края будут выделены в отдельный лесной район с особыми правилами ведения хозяйства. Местные общественники готовы помочь с реализацией этого мероприятия и вносят свои предложения, сообщает пресс-служба краевого отделения ОНФ.

Так, руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Алтайском крае Алексей Грибков предлагает разработать правила использования, охраны, защиты и воспроизводства ленточных боров, учитывающие их уникальные свойства, высокую уязвимость и исключительную значимость полезных функций.

В частности, нужно выделить зоны особой охраны в заказниках, где должны быть запрещены все виды рубок кроме санитарных, считает эксперт ОНФ.

Также в свое время Рослесхоз снизил до критического уровня нормативы противопожарного обустройства лесов, чем воспользовались арендаторы, в разы сократив объемы профилактических мероприятий.

Как отмечает Грибков, для ленточных боров это смертельная угроза, поскольку пожарная опасность в сухостепной зоне наивысшая. Он предлагает установить нормативы противопожарного обустройства лесов с учетом специфики пожарной опасности регионов и расположенных на их территории природно-климатических зон. Это станет не менее важным шагом по сохранению алтайских лесов, уверен эксперт.

Напомним, в ноябре Алексей Грибков заявлял о разорении алтайских лесов в результате массовых рубок на всероссийском форуме «Лес: диалог общества и власти ради сохранения среды обитания». Он проходил в Общественной палате РФ при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства.