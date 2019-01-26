Следователи рассказали о детях-героях, отдавших жизнь за близких

Новости 10.12.2018 15:05 46

9 декабря в России отмечался День Героев Отечества – особенный праздник, призванный отдать дань мужеству, самоотверженности, патриотическим качествам людей, по праву носящих это высокое звание.

Пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю рассказывает истории нескольких юных героев, отдавших жизнь за других.

В наше, казалось бы, мирное время, нет никакой надобности в том, чтобы, как и тогда, дети бросались на амбразуру, ценой собственной жизни защищая своих близких и совсем незнакомых людей. Кажется немыслимым, непонятным, недопустимым, что такие истории все еще имеют место быть.

Мы должны помнить и передавать из уст в уста истории о тех, кто ушел из жизни с честью, и тогда их подвиг будет бессмертен. Особое место во всеобщей скорби занимает плач матерей и близких юных героев, что отзывается болью в преисполненном уважения сердце каждого офицера, каждого неравнодушного жителя нашей страны. Ведь за их гибелью стоят удивительные для ребят их возраста качества – любовь к ближнему, самоотверженность, мужество, сострадание. Вот они – еще совсем юные, настоящие герои нашего времени.

Евгений Табаков (06.03.2001 – 28.11.2008)

Посмертно награжден Орденом Мужества

История Жени Табакова печальна и несправедлива, в то же время она взрастила великую гордость в наших сердцах. 28 ноября 2008 года грабитель проник в квартиру, где в тот момент Женя находился с двенадцатилетней сестрой. Злоумышленник набросился на Яну. В критической ситуации семилетний мальчишка не растерялся и дал отпор грабителю: схватил кухонный нож и нанес ему удар. Разъяренный преступник в ответ восемь раз ударил мальчика ножом в спину. В это время Яна успела выбежать из квартиры и начала звать на помощь всех, кого могла. Но, к сожалению, Женю спасти не удалось. Он скончался от полученных ранений. В тот день он погиб ради своей сестры. Не задумываясь, он защищал свою семью и свой дом, как подобает настоящему мужчине. В этом маленьком мальчике семи лет от роду сочетались самые высокие человеческие достоинства. Сила воли и духа, львиная храбрость и готовность сделать шаг в пропасть ради другого человека подарили этому миру великого героя, Женю Табакова. Его поступок, его образ, его история стали для всех нас уроком и примером. Женя Табаков увековечил свою доблесть не только на страницах истории, но и в наших душах. И мы пронесем его подвиг до самого конца.

Данил Садыков (12.12.1999 – 05.05.2012)

Посмертно награжден Орденом Мужества

В один из весенних дней в Набережных Челнах произошло несчастье, унесшее жизнь 12-летнего Данила Садыкова. Маленький мальчик упал в фонтан на улице, который находился под напряжением. Он потерял сознание и упал в воду. Из толпы к нему бросился лишь Данил Садыков, он вытащил ребенка из воды, но сам получил смертельный удар током. От полученных травм юный герой скончался. Поступок абсолютного мужества, совершенный Данилом, – пример редкой храбрости и самоотверженности. В тот роковой день Данил отдал свою жизнь спасенному малышу, ничуть не сомневаясь в своем поступке. Перед лицом опасности юный герой Данил Садыков буквально подарил этому мальчику второе рождение. Память о Даниле, о его доброте и смелости не уйдет вместе со слезами, она навсегда останется в нас.

Андрей Касимов (29.10.2001 – 27.10.2014)

Посмертно награжден медалью «За спасение погибавших»

27 октября 2014 года в следственные органы СУ СК России по Удмуртской Республике поступила информация о безвестном исчезновении 13-летнего Андрея и 11-летней Александры Касимовых в поселке Балезино. На их поиски были незамедлительно направлены лучшие специалисты. Спустя сутки в близлежащем лесном массиве были обнаружены тела погибших детей. Следователям понадобилось пять дней, чтобы задержать того, кто совершил это бесчеловечное преступление. В результате расследования удалось восстановить картину произошедшего. Преступник затащил детей в лес, где напал на Сашу. Андрей до последнего вздоха пытался защитить младшую сестру, оказав серьезное сопротивление превосходящему его по силе злоумышленнику. Пусть он не смог одолеть преступника в схватке, но перед смертью он показал всю силу своей души – души настоящего героя, в которой не было места страху и сомнениям. Души, которая покинула этот мир, чтобы показать нам, что такое быть героем. Мы будем помнить об этой ужасной трагедии и подвиге Андрея Касимова как о примере великой силы духа, заключенной в простом сельском мальчике.

Иван Крапивин (04.10.2002 – 04.12.2018)

Посмертно награжден медалью СК России «Доблесть и отвага»

До трагедии 16-летний северодвинец Ваня Крапивин жил жизнью обычного ребенка, он, как и все, ходил в школу, имел свои интересы, у него были друзья. По словам близких, Ваня был очень отзывчивым и добрым мальчиком. Но случившаяся с ним трагедия отняла у нашего общества и страны еще одного героя, настоящего мужчину Ивана Крапивина. В тот страшный день сосед по квартире под воздействием алкоголя напал на Ванину мать в их квартире, он нанес ей 27 ножевых ранений. Ваня смог взять себя в руки и помешать преступнику, дал ему отпор, пытаясь защитить свою мать. За это преступник нанес Ване три сильных удара гантелью по голове. Мальчик получил очень серьезные травмы, которые практически перечеркнули его шансы на восстановление. Под присмотром ведущих медицинских специалистов он прожил еще полтора года, находясь в больнице. Четвертого декабря 2018 года его не стало. Мать Вани осталась жива. Несмотря на свой юный возраст, Ваня уже был большим человеком. Всем своим существом он хотел помешать жестокости, которая отражалась в его глазах в те страшные минуты. И он смог. Он сделал больше, чем может показаться. Ваня Крапивин – это не просто мальчик, теперь это символ настоящего мужчины, хранителя и защитника семьи. А символы – бессмертны. В тот день Иван Крапивин не проиграл схватку, он ее выиграл, показав нам всем, что такое настоящее мужество.