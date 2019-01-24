Виктор Томенко рассказал, что изменится с его вступлением в партию «Единая Россия»

Мнения 10.12.2018 14:07 49

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе XVIII съезда партии «Единая Россия» в Москве из рук председателя правительства РФ Дмитрия Медведева получил партийный билет. Более того, глава региона вошел в состав Генерального совета партии. Он поделился с журналистами, что означает для края его вступление в ряды единороссов, какие даст возможности, а также рассказал о впечатлениях от съезда.

- Виктор Петрович, долгое время в своей политической деятельности Вы двигались без какой-либо партийной поддержки. Чем обусловлено решение вступить в ЕР именно сейчас?

- Только совсем недавно я по-настоящему вступил в работу, которую можно назвать политической. Я шел на выборы губернатора в качестве кандидата, выдвинутого партией «Единая Россия». Партия очень помогла мне, сразу после того, как я вступил в должность, я стал ее сторонником. Все это время я активно взаимодействовал с руководством партии, как в Москве, так и у нас в регионе.

Сегодня партия «Единая Россия» - это главная движущая политическая сила и в численности, и по своему влиянию. Представители партии сегодня работают в самых разных органах власти, на разных уровнях и направлениях, ведут активную работу. Партия вырабатывает все ключевые, важнейшие, основополагающие решения по любым направлениям жизни в нашей стране. Конечно, некоторая моя оторванность от того, чтобы быть включенным в эту работу, мне кажется, не помогала тому, чтобы была возможность повлиять на выработку тех или иных решений, прохождение обсуждений. Думаю, что то, что я теперь состою в партии, поможет мне быть более включенным в те процессы выработки политических решений, которые сегодня происходят и у нас в стране, и в крае, иметь возможность более серьезного влияния на итоговые решения.

С другой стороны, я убежден, что моя партийная работа и нахождение в партии позволят и на федеральном уровне, и для края решать более существенные и важные вопросы, закрывающие многие проблемы всех наших жителей, не только имеющих прямое отношение к «Единой России».

- Во время предвыборной кампании Вы заявляли о том, что открыты для сотрудничества со всеми политическими силами. Изменится ли что-то после Вашего вступления в ЕР?

- Если говорить о взаимодействии с разными политическими силами, которые есть у нас в Алтайском крае, то в этом смысле никаких изменений не произойдёт. Я неоднократно на этом останавливался и подтверждаю вновь, будучи уже членом партии «Единая Россия», что работа губернатора, особенно выбранного всенародным голосованием, предполагает работу как с людьми, принадлежащими к различным партиям, блокам, объединениям, так и с простыми жителями, никуда не включенными, не объединенными.

- Вы приняли участие в XVIII съезде партии. Какие, на Ваш взгляд, решения сегодняшнего съезда наиболее значимы для края?

- Съезд – высший орган управления партией, проходит регулярно, ежегодно. На съезде обсуждаются, принимаются решения по самым ключевым, насущным, серьезным вопросам, связанным с функционированием партии, и с точки зрения ее партийной организации, и с точки зрения того, что партия будет продвигать в политике, какими проектами заниматься, чему наибольшее внимание уделит на тот или иной плановый период.

Если говорить о серьезных решениях организационного, кадрового уровня, то тут надо сказать, что был обновлён состав Высшего совета партии и ее Генерального совета. Я, будучи членом партии «Единая Россия», был включен в состав Генерального совета партии, съезд проголосовал в том числе и за мою кандидатуру, поэтому, надеюсь, буду активно и с пользой для Алтайского края работать и в органах управления партией.

Ну а что касается практической, проектной работы, связанной с дальнейшим развитием нашей страны, - то это реализация многих сегодня инициированных, запускающихся национальных федеральных проектов. Насчитывается свыше 50 федеральных проектов, в которые Алтайский край обязательно включится. Это наша ответственность, мы должны будем достигать определенных показателей не на бумаге, а в жизни. Мы должны будем очень серьезно и аккуратно, внимательно подойти к расходованию тех серьезных финансовых ресурсов, которые выделяются на их реализацию.

Кстати говоря, партия возьмет под контроль расходование финансовых средств, связанных с реализацией национальных проектов. Очень хорошие, серьезные инициативы сегодня есть и по внепартийной работе, скажем, связанные с реализацией проектов подготовки молодых политиков. Это очень интересно, и Алтайский край в том числе будет участвовать и в этих проектах. Думаю, что, конечно, надо растить, подготавливать ребят, девчат, которые придут на смену уже действующему поколению политиков.