В Алтайском крае на развитие детского спорта направят 44,5 млн рублей

Новости 10.12.2018 16:59 43

В школах Алтайского края в следующем году отремонтируют девять спортивных залов и создадут десять спортивных клубов. На эти цели направят 44,5 млн рублей из федерального и краевого бюджетов, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Виктор Томенко. Работы проведут в рамках мероприятий по созданию в школах, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

Сейчас формируют перечень объектов, которые войдут в программу.

Проект «Детский спорт» реализуют с 2014 года. За это время его участниками стали 100 образовательных организаций из 59 муниципальных образований Алтайского края.