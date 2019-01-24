Энергетики возобновили подачу тепла в многоквартирные дома на ВРЗ

Новости 10.12.2018 17:55 42

Во всех многоквартирных домах, которые пострадали от коммунальной аварии, восстановили теплоснабжение. После подачи тепла температура постепенно достигает санитарных нормативов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«По состоянию на 8:45 10 декабря на территории, пострадавшей от порыва теплотрассы по ул. Водопроводная, 142, тепло запущено во все 55 многоквартирных домов, в 241 дом индивидуальной жилой застройки. Во все социальные объекты (два детских сада, две школы, Алтайский государственный колледж с общежитием, три поликлиники, Дом культуры «Октябрьский»), подан теплоноситель», - говорится в сообщении мэрии.

На данный момент без отопления остаются четыре дома в частном секторе. В индивидуальном жилье заморожены вводы, так как коммуникации от магистрального трубопровода к домам проложены воздушным способом.