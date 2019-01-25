В АлтГТУ разработали уникальную технологию упрочнения деталей машин

Новости 17.01.2019 18:25 119

Научными сотрудниками АлтГТУ разработан состав и технология, предназначенная для поверхностного упрочнения металлических деталей машин и оборудования. Технология позволяет получать износостойкие покрытия, повышающие эксплуатационную стойкость деталей машин и инструментов из сталей, чугунов и твердых сплавов от двух до 50 раз.

В АлтГТУ предложили наносить на поверхность деталей упрочняющий боридный слой путем термической обработки в насыщенной среде. В результате обработки на поверхности изделий формируются сплошные многокомпонентные боридные покрытия. Толщина покрытий составляет до 10 мкм на твердых сплавах и до 200 мкм на сталях и чугунах при твердости на поверхности, сравнимой с твердостью твердых сплавов на основе WC (до 2700 HV).

Такая технология применима в энергетике, сельском хозяйстве, машиностроении, обработке материалов, строительстве и горной промышленности.

Разработчики отмечают, простоту и экономичность процесса, который не требует применения сложного оборудования и тщательной подготовки поверхности перед обработкой. Кроме того, благодаря большой толщине получаемых слоев, допускается производство доводки размеров изделий.