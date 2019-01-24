Экономика Алтайского края по итогам 2018 года прирастет инвестициями на 5-10%

Новости 10.12.2018 18:41 66

Инвестиции в экономику Алтайского края вырастут по сравнению с прошлым годом на 5-10%, заявил губернатор региона Виктор Томенко. Как он отметил в разговоре с ТАСС, суммы будут известны в начале года.

Точные суммы инвестиций бизнеса в крае по итогам 2018 года будут известны в середине февраля - марте 2019 года, сообщил глава региона. Также он отметил, что необходимо собрать полные данные, так как основной объем приходится на конец года.

«Если говорить про цифры общего объема <…>, то прошлый год у нас был 80 млрд объем инвестиций. Я думаю, что мы можем рассчитывать на естественный прирост в размере 5-10% от того, что у нас было по 2017 году», - цитирует Томенко издание.

К слову, одним из самых серьезных инвестпроектов 2018 года Томенко назвал покупку группой компаний «Черкизово» птицефабрики «Алтайский бройлер». Напомним, сумма сделки составила 4,6 млрд рублей.