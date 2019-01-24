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Мошенники списали со счета рубцовчанки полмиллиона рублей

Новости
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Алтайская полиция предупреждает жителей об интернет-мошенниках. Преступники похитили со счета женщины 500 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Жительница Рубцовска разместила на сайте объявлений информацию о продаже дома. Спустя некоторое время ей позвонили и предложили  перевести залог на счёт в банке. Женщина сообщила злоумышленнице номер карты, но позже мошенница сказала ей, что ошиблась при переводе и попросила подключить «Мобильный банк».

Рубцовчанка поверила девушке и подключила услугу. После этого она сообщила секретный пароль, а мошенница списала с карты доверчивой женщины 500 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Автор: Анна Перевощикова

#рубцовск #мошенничество