«Я ведь был нормальным чиновником». В алтайском СК обсудили коррупцию

Новости 10.12.2018 19:37 46

Бытовая коррупция – бич современного общества, считают следователи в Алтайскому крае. Это понятие охватывает преступления в разных сферах для простых граждан: взятки в роддоме, в вузах, автошколах и так далее. Причем люди уже не замечают, что бытовая коррупция охватывает всю жизнь и, не задумываясь, содействуют чиновникам и начальникам.

В Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю провели круглый стол на эту тему. Заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Алтайского филиала РАНХиГС Юрий Бойко рассказал пример из своей практики. Он проводил для своей диссертации опрос бывших сотрудников правоохранительных органов и чиновников, которые сидят за взятки.

«И когда выяснял вопрос о вымогательстве взятки, у тех, кто получал ее, мне говорили, знаете, я ведь был нормальным чиновником, но мне приносят и кладут в карман. Поначалу отказывался, но потом второй раз, третий и так далее. А спустя год уже привык и ждал, когда же принесут. Поэтому, основное направление профилактики должно быть направлено именно на тех, кто дает взятку и потворствует взяткополучателю», - рассказал эксперт.

Все участники обсуждения сошлись на мнении внести предложение в правительство Алтайского края предусмотреть создание правовой программы в рамках реализации проектов о противодействии коррупции. Ведь именно информационное просвещение оказывает большую роль на массовое сознание.

Следователь по расследованию особо важных дел Станислав Асташенко привел пример, когда расследуя уголовные дела о получении взятки должностными лицами, те, у кого взятку вымогали, рассказывали, что именно информация, полученная из СМИ, позволила им не испугаться и обратиться в правоохранительные органы с заявлением.

Также эксперты считают нужным изменить законодательство о мелком взяточничестве. Если перевести данный состав преступления в административное регулирование, а также определиться с субъектом (не только должностные лица) – то данные меры могут позволить снизить количество таких проявлений. Ведь когда человек приходит устраиваться на работу, а у него административное наказание за дачу мелкой взятки или ее получение, то любой работодатель не станет брать такого сотрудника. Это будет побуждать граждан, особенно молодое поколение лишний раз подумать – дать взятку или испортить себе карьеру и возможность стать успешным в своем деле, считают в СК.