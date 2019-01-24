«Селф» не является в суд

Новости 10.12.2018 20:09 49

Представитель строительной компании «Селф» не явился в суд на предварительное заседание по иску алтайского перинатального центра «ДАР». При этом ранее ответчик сам ходатайствовал о рассмотрении дела в Арбитражном суде Томской области - по юридическому адресу предприятия.

Суд намерен привлечь в качестве третьих лиц в дело поставщика медицинского оборудования и минздрав Алтайского края, который принимал оборудование в «ДАР». Рассмотрение дела по иску перинатального центра к ООО «Селф» назначено на 24 января 2019 года.

Напомним, что «ДАР» требует от «Селфа» возмещения убытков за поставку некачественного оборудования. Сумма убытков составляет 2 млн 134 тыс. 570 рублей.

Ранее сообщалось, что алтайский минздрав признал исковые требования ООО «Селф» за устранение дефектов в технической документации при строительстве перинатального центра «ДАР». Утверждено мировое соглашение, правда сам истец – строительная компания, еще и остался должен крайздраву - около 1,7 млн рублей.