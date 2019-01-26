Барнаульский конькобежец взял бронзу на Кубке мира

Новости 10.12.2018 21:15 55

Мужская сборная России заняла третье место в третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования прошли 9 декабря Томашове (Польша), сообщает «Алтайский спорт».

Сборная России в составе Алексея Есина, Руслана Мурашова, Руслана Захарова и Виктора Муштакова заняла третье место. Победу одержала команда из Норвегии, серебро у сборной Голландии.

Виктор Муштаков – уроженец Барнаула, воспитанник СШОР «Клевченя», мастер спорта международного класса по конькобежному спорту. На финале Кубка мира по конькобежному спорту среди нео-сеньоров в Солт-Лейк-Сити показал рекордное время. 21-летний Муштаков на дистанции 500 метров финишировал с результатом – 34,74 секунды.