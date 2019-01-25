Старшеклассники алтайских школ смогут подготовиться к ЕГЭ на площадке уникальных онлайн-курсов

Новости 10.12.2018 20:35 48

Ученики 10-11 классов в Алтайском крае смогут подготовиться к ЕГЭ по математике на базе образовательной платформы Smart University. Первый урок предоставляется бесплатно.

Курсы по подготовке к главному экзамену запустила компания МТС. За первый урок по математике не нужно платить. Для каждого ученика преподаватель Smart University подготовит персональную программу с использованием специального алгоритма, который будет учитывать уровень знаний, доступное время занятий и балл, который школьник планирует получить на ЕГЭ. Программу разработали эксперты в сотрудничестве с ведущими специализированными изданиями, которые создают задания для реального экзамена.

Программа включает в себя все разделы математики старших классов: алгебру, функции и начала анализа, теорию вероятности, уравнения и неравенства, текстовые задачи, планиметрию, стереометрию. Если школьник не ставить перед собой цель получить 80-100 баллов за профильный ЕГЭ по математике, то для него предусмотрено изучение всех типов параметрических уравнений и неравенств, а также теория чисел, необходимых для решения задач экзамена №18 и 19.

Математика стала вторым курсом, который запущен в рамках проекта Smart University. Помимо него в онлайн-университете можно подготовиться к ЕГЭ по английскому языку. А уже в следующем году компания МТС внедрит в платформу курсы по подготовке к экзамену по русскому языку.

Стоимость обучения зависит от количества выбранных занятий. Если школьник выбирает полный пакет, то стоимость одно урока составит 448,5 рублей. Также за обучение в Smart University налогоплательщики могут получить социальный налоговый вычет. Оплатить обучение можно через личный кабинет ученика на сайте smart-university.ru или в приложении.