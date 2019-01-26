В Барнауле водители грузовиков получили «письма счастья» за проезд по Старому мосту

Новости 10.12.2018 21:45 61

На днях «письма счастья», оповещающие об административном наказании, получили несколько водителей, чьи номера зафиксировали камеры видеонаблюдения в Барнауле. За проезд грузовиков по Старому мосту водителям грозит серьезный штраф.

«Данная мера направлена не на пополнение казны, а исключительно на сохранение жизни и здоровья граждан, поскольку сооружение находится в неудовлетворительном состоянии, о чем неоднократно сообщалось в СМИ ранее», - говорится в сообщении УПРДОР «Алтай».

По мосту запрещено проезжать грузовым автомобилям общей массой больше восьми тонн и с габаритами, превышающими 3,5 м. Для нарушителей требований дорожных знаков предусмотрены штрафы, размер которых может достигать 300 тыс. рублей.

Справка:

Старый мост в Барнауле перешел в федеральную собственность 19 октября 2018 года. Работы по восстановлению конструкции уже начались, однако приступить к капитальному ремонту ФКУ Упрдор «Алтай», в чье ведение передали разрушающийся мост, сможет только после разработки и утверждения проекта. Все процедуры выполняются в крайне сжатые сроки, чтобы как можно скорее восстановить объект.