Чем займутся алтайские депутаты под занавес 2018 года?

Новости 10.12.2018 23:12 45

Заключительная в этом году сессия Алтайского краевого Заксобрания пройдет 20 декабря. Что будут обсуждать парламентарии?

Среди основных вопросов 27-ой сессии изменения в закон об особо охраняемых природных территория края, об общественном контроле, а также о границах муниципальных и административно-территориальных образования в Первомайском и Тальменском районах.

Кроме того, депутаты обсудят изменения в порядке проведения собраний, митингов, пикетов и так далее.

Парламентарии также поделятся планами работы на 2019 год, примут решение по вопросу управления госслужащими АКЗС некоммерческими организациями и получении ставок на постоянной основе.

В связи с этим выберут двух зампредседателей комитетов – по бюджету и налогам, а также по здравоохранению и науке.

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Избирком края отчитается об использовании средств краевого бюджета на губернаторские выборы, региональный Росздравнадзор также представит отчет о проделанной работе.

Не обойдется и без торжественного награждения грамотами и благодарственными письмами, сообщает пресс-служба АКЗС.