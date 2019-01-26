В Барнаульском аэропорту отремонтируют залы ожидания международного сектора

Новости 25.01.2019 16:39 269

«Авиапредприятие «Алтай» намерено отремонтировать залы ожидания международного сектора здания аэровокзала, следует из данных на сайте Госзакупок. На работы планируют потратить 3,3 млн рублей.

Согласно контракту, в залах заменят подвесные потолки, стеновые и напольные покрытия, двери, освещение и так далее.

Закончить работы должны не более, чем через полгода с момента заключения контракта. Определять победителя будут 21 февраля.

Кстати, это состязательная закупка, то есть заказчика не обязан заключать договор с победителем. Ее участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Напомним также, что правительство края совместно с Росавиацией занимается обновлением взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек. Аэропорт был капитально отремонтирован 20 лет назад, а далее в нормальном состоянии его поддерживало авиапредприятие «Алтай».

Каждый год на эти цели увеличивают расходы: если предыдущие годы вкладывали по семь млн рублей, то сейчас уже вкладывается 15 млн рублей.