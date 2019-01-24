Работники алтайского моторного завода снова получили зарплату с помощью прокурора

Новости 11.12.2018 1:42 45

Алтайский моторный завод выплатил работникам зарплатный долг в 4,7 млн рублей. Это задолженность за октябрь, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Прокуратура Ленинского района Барнаула установила, что долг у предприятия образовался перед 294 работниками. На данный момент долг погашен.

По инициативе прокурора директор предприятия привлечен к административной ответственности за задержку зарплат. Он должен выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей.

Напомним, предприятие испытвает трудности с выплатой зарплат уже не первый раз. Например, в мае завод был должен сотрудникам 7,2 млн рублей. В феврале также более 7 млн рублей.

К слову, в мае Арбитражный суд ввел на Алтайском моторном заводе наблюдение. В декабре 2017 года стало известно, что АМЗ находится на стадии банкротства. Объемы производства и численность работников снижались, а кредиторская задолженность росла. Еще летом начались проблемы с выплатой зарплаты.

С июня по июль предприятие задолжало более 9,4 млн рублей. В декабре 2017 года после вмешательства прокуратуры АМЗ погасил задолженность по зарплате на сумму более 5 млн рублей, за январь моторный завод также не выплатил зарплаты в срок. Долг в январе состалял более 6,5 млн рублей. За февраль предприятие задолжало более 7 млн рублей. На данный момент все долги погашены.

Ранее компания «Алтайэнергосбыт» требовала признать банкротом Алтайский моторный завод. В мае 2017 года энергосбытовая компания отсудила у завода 9 млн рублей по договору энергоснабжения.