«Объективно и неизбежно». Население Алтайского края продолжает убывать

Аналитика 17.01.2019 18:57 165

Алтайкрайстат опубликовал данные по соотношению рождаемости и смертности в регионе за 10 месяцев 2018 года. Судя по приведенным цифрам, естественная убыль населения за период с января по октябрь увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2017 года: с 6189 до 8143 человек.

Новые цифры - старые тенденции

В целом можно утверждать, что рождаемость в Алтайском крае продолжает падать, а смертность – расти. Так, если за 10 месяцев 2016 года родившихся было 24 200, в 2017 году – 21 568, то в 2018 уже 19 967 человек. При этом умерших в 2016 году – 27 654, в 2017 – 27 757, в 2018 – 28 110 человек.

Основные причины смертности в Алтайском крае остаются неизменными: болезни системы кровообращения и онкология. Согласно данным краевого минздрава, первое место по группам болезней в структуре обращений к врачам в 2018 году занимают болезни органов дыхания у взрослых и детей (532 обращения - 20%), далее болезни органов пищеварения, в том числе заболевания зубов (293 обращения - 11%), по поводу лечения заболеваний группы новообразований (294 обращения - 11%), психические заболевания (266 обращений - 10%), болезни нервной системы (266 - 10%), болезни системы кровообращения (265 - 10%).

Также стоит отметить, что детская смертность несколько лет держится на одном уровне. В 2018 году число смертей среди детей в возрасте до года составило 154 случая, годом ранее 155. При этом в конце 2016 года в Алтайском крае открыли новый перинатальный центр «ДАР», работа которого должна была снизить младенческую смертности. В этом году в тех же целях создали Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства.

Однако несмотря на те меры, которые активно предпринимают на разных уровнях власти для поддержки молодых семей, материнства и детства, цифры говорят сами за себя. В такой тенденции, которая, к слову, прослеживается и по стране целом, нет ничего удивительного. Причины во многом независящие и объективные, считают опрошенные «Политсибру» эксперты.

Эхо войны и 90-х

Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН Яков Шойхет объяснил, что та «демографическая яма», в которой оказалась вся страна, явление неудивительное.

«Это периодические вещи. Нельзя оценивать, например, смертность по годам. Минимальный срок наблюдения за этими процессами – 10 лет. Чтобы понять причины низкой рождаемости на сегодняшний день, достаточно взять ежегодную статистику начала 90-х годов, когда происходили определенные социальные процессы. При наступлении репродуктивного возраста (с 18 до 44 лет), очевидно, контингент женщин на сегодня не может дать те цифры, которые были до наступления 90-х годов», - отметил он.

То есть, в годы войны наблюдалось падение рождаемости, а после войны она выросла, но численность населения стала меньше. Увеличенная рождаемость в послевоенные годы дала, соответственно, увеличенную рождаемость в начале 70-х годов, рассуждает эксперт.

«Тогда был один из самых заметных скачков, в том числе и по средней продолжительности предстоящей жизни», - подчеркнул Шойхет.

Далее в 90-е годы наблюдалось снижение рождаемости, а в конце 2000 начале 2019 годов - снова рост в связи с новыми условиями социальной жизни населения, объяснил спикер.

Отчасти согласен со своим коллегой кандидат медицинских наук, общественник Константин Емешин. Он уверен: когда пройдет «демографическая волна» со времен Великой Отечественной войны, то в перспективе через 3-4 года рождаемость начнет расти.

«Это у нас Александр Богданович Карлин как-то сказал, что рождаемость увеличилась, как будто это результат его правления. Это независящие вещи. Основная фундаментальная причина –колебания численности населения, начиная с довоенных времен и заканчивая 90-ми годами», - отмечает Емешин.

Что касается государственных программ и прочих мероприятий, направленных на решение демографического вопроса, Константин Емешин отметил – программы, на удивление, действуют.

«Не случайно президент выделяет демографию среди главных целей. Задача – обеспечить рост населения. Как ни странно, связать это с ценностями материального благополучия (материнский капитал и прочее) оказалось действенным методом. Эти программы срабатывают. Однако не принципиально, а, скорее, пропагандистски. Они поправляют ситуацию, но кардинально решить ее не способны», - считает Емешин.

Жениться, чтобы разводиться

Показательна и статистика по числу браков и разводов. За 10 месяцев 2018 года на 12 153 брака пришлось 8 535 разводов. Годом ранее браков было на тысячу больше.

В этом году Алтайский край стал лидером по разводам в Сибири. В алтайских загсах решили даже открыть комнаты примирения, где профессиональные медиаторы работают с супругами в предразводной ситуации. «Основной причиной разрушения семей являются накапливающиеся и нерешенные конфликты между супругами», - говорили в краевом Минюсте.

Между тем заведующий кафедрой эмпирической социологии и конфликтологии АлтГУ, кандидат социологических наук Виктор Нагайцев отметил, что эффективность этого проекта пока не очень велика, но, тем не менее, это правильные шаги для сохранения семей.

Причиной конфликтов, доводящих до разводов, специалист в первую очередь назвал экономические трудности.

«Наверное, у каждого есть примеры семей, распавшихся из-за высокой закредитованности, низкого заработка и других проблем, связанных с материальным благополучием. Нужно увеличивать уровень жизни, уровень благосостояния семей и тогда ситуация начнет улучшаться», - добавил Нагайцев.

По его словам, в Алтайском крае до 75% заключенных браков заканчиваются разводом, что вписывается в общероссийскую и даже мировую тенденцию. Институт семьи находится в кризисе и те функции, которые раньше он выполнял, заменяются другими, пояснил ученый.