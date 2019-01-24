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Мужчина прокатился по крыше барнаульского ТРЦ на лыжах

Новости
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В Барнауле появился необычный спортсмен. Мужчина катался по крыше одного из барнаульских ТРЦ на лыжах.

Поступок спортсмена попал на видео подписчика сообщества «Барнаул 22». Горожане предположили, что у спортсмена просто нет времени выбраться в лес. Другой барнаулец считает, что мужчина оказался на крыше центра по служебным делам, а лыжи – чтобы не вязнуть в снегу.

«Мечта интроверта. Я этого человека понимаю! Один, в тишине, никто не мешает, кроме оператора», - высказалась подписчица.

Возможно, в будущем барнаулец все-таки расскажет о причинах, которые побудили его забраться на такую высоту для занятия спортом.

Автор: Анна Перевощикова

Фото: Видео: Барнаул 22

#барнаул #спорт