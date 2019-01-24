Мужчина прокатился по крыше барнаульского ТРЦ на лыжах

Новости 11.12.2018 1:20 42

В Барнауле появился необычный спортсмен. Мужчина катался по крыше одного из барнаульских ТРЦ на лыжах.

Поступок спортсмена попал на видео подписчика сообщества «Барнаул 22». Горожане предположили, что у спортсмена просто нет времени выбраться в лес. Другой барнаулец считает, что мужчина оказался на крыше центра по служебным делам, а лыжи – чтобы не вязнуть в снегу.

«Мечта интроверта. Я этого человека понимаю! Один, в тишине, никто не мешает, кроме оператора», - высказалась подписчица.

Возможно, в будущем барнаулец все-таки расскажет о причинах, которые побудили его забраться на такую высоту для занятия спортом.