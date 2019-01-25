Чем больше всего интересовались россияне в 2018 году?

Новости 11.12.2018 2:53 60

В «Яндексе» составили списки тем, которыми интересовались россияне в 2018 году. События, люди, явления набравшие большинство запросов с 1 января по 19 ноября этого года.

Среди событий самым главным были спортивные - чемпионат мира по футболу и Олимпиада в Пхёнчхане. Выборы президента оказались лишь на пятой строчке.

Чемпионат мира по футболу Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» Бой Нурмагомедова и Макгрегора Президентские выборы в России Лига наций УЕФА Повышение пенсионного возраста Нападение на колледж в Керчи Отравление Скрипалей Катастрофа Ан-148 в Подмосковье

Из персон больше всего интересовались также преимущественно спортсменами.

Люди

Игорь Акинфеев Хабиб Нурмагомедов Артём Дзюба Колинда Грабар-Китарович Алина Загитова Настя Рыбка Евгения Медведева Денис Черышев Лионель Месси Аман Тулеев

Новости о смерти Иосифа Кобзона, Олега Табакова и Николая Караченцова также вызвали большой интерес пользователей.

Ушедшие

Иосиф Кобзон Олег Табаков Николай Караченцов Михаил Державин Александр Исаков Стивен Хокинг XXXTentacion Станислав Говорухин Людмила Сенчина Евгений Осин

Самыми популярными новинками в этом году оказались смартфоны. Среди них «затесалась» лишь новая Lada Granta.

Huawei Honor 10 Apple iPhone XS и iPhone XR Huawei P20 Pro Xiaomi Redmi Note 5 Huawei Honor 9 Lite Samsung Galaxy S9 Новая Lada Granta Huawei P20 Lite Huawei Honor 8X Samsung Galaxy A6

В топе фильмов - экранизации комиксов.

«Мстители: Война бесконечности» «Дэдпул 2» «Движение вверх» «Веном» «Мир Юрского периода 2» «Монстры на каникулах 3: Море зовет» «Черная пантера» «Мег: Монстр глубины» «Человек-муравей и Оса» «Лед»

Среди сериалов все - отечественные картины.

Мажор Домашний арест Молодёжка Полицейский с Рублёвки Ивановы-Ивановы Улица Кровавая барыня Гранд Остров Ольга

Из телешоу жителей страны больше всего интересовали «Замуж за Бузову» и «Холостяк» с Егором Кридом.

Замуж за Бузову Холостяк Пацанки Битва экстрасенсов Танцы Песни Экстрасенсы. Битва сильнейших Мужское / Женское Андрей Малахов. Прямой эфир Взвешенные и счастливые люди

Геймеры чаще искали в «Яндексе» новинки - Far Cry 5 и Red Dead Redemption 2.

Игры

Far Cry 5 Red Dead Redemption 2 PlayerUnknown"s Battlegrounds Kingdom Come: Deliverance Detroit: Become Human Shadow of the Tomb Raider Fallout 76 Assassin"s Creed Odyssey Fortnite Sea of Thieves

По данным «Яндекса», список из десяти строчек оказался слишком мал, чтобы представить всё разнообразие песен, которыми интересовались пользователи поисковика. До топа не добрались, например, Сергей Шнуров, Монеточка, GONE.Fludd.

Музыка

Kazka – «Плакала» CYGO – «Panda E» MATRANG – «Медуза» Филипп Киркоров – «Цвет настроения синий» Егор Крид, Филипп Киркоров – «Цвет настроения черный» Тима Белорусских – «Мокрые кроссы» Филипп Киркоров, Николай Басков – «Ibiza» LOBODA – «SuperSTAR» Артур Пирожков – «Чика» RASA – «Под фонарем»

Мемами «Яндекс» считал образы, которые люди ради смеха воспроизводят в самых разных вариациях, в первую очередь в виде картинок.