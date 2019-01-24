Виктор Томенко поручил приготовить запас обогревателей на случай ЧП

Новости 10.12.2018 23:50 38

Губернатор Виктор Томенко на оперативном совещании в правительстве Алтайского края 10 декабря дал поручение создать резерв обогревателей и дизель-генераторов на случай устранения коммунальных аварий. Чиновники обсуждали аварию на ВРЗ в Барнауле.

Сначала о произошедшем ЧП доложил глава Барнаула Сергей Дугин. Он рассказал о том, что былп развернута оперативная группа городской администрации, введен режим повышенной готовности, проведено заседание городской комиссии по ЧС и остальной ход работ.

Томенко поручил рассмотреть возможность создания резервного фонда специальных средств для поддержания комфортной температуры в домах жителей на случай подобных нештатных ситуаций.

«Инфраструктура ЖКХ у нас обширная, поэтому необходимо подумать над дополнительной поддержкой жителей в таких ситуациях, которые периодически происходят. Стоит создать запас обогревателей, рассмотреть возможность использования дизельных электростанций в случаях, когда электросети не выдерживают нагрузки», - цитирует губернатора пресс-служба краевого правительства.

Напомним, 8 декабря ночью произошло повреждении тепломагистрали на улице Водопроводной. Магистраль находится на обслуживании Барнаульской теплосетевой компании. В зону отключения попали 55 многоквартирных и 245 частных жилых домов с населением около 12 тысяч человек, а также два детских сада, две школы, три медицинских учреждения, Алтайский государственный колледж и его общежитие, 4 административных здания.