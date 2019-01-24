Минсоцзащиты Алтайского края обещает помочь старикам, гонимым церковью

Новости 11.12.2018 0:46 54

Министр социальной защиты Наталья Оськина заявила, что ведомство берет на контроль ситуацию в частном пансионате в селе Советское. В ближайшее время учреждение может закрыться из-за судов с Бийской епархией.

Как пишет пресс-служба правительства края, директору пансионата предложили помощь в оформлении пожилых людей в государственные дома-интернаты. В частности, постояльцев готов принять ближайший к пансионату Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Сейчас пожилые люди находятся в пансионате. Руководитель не рассматривает возможность расселения постояльцев в государственные учреждения, сообщает правительство края.

Между тем региональное министерство социальной защиты готово помочь с оформлением, доставкой и размещением постояльцев. Вопрос на личном контроле Натальи Оськиной.

Напомним, в селе Советское в здании при церкви работает частный пансионат. Однако Бийская епархия недовольна нахождением стариков в этом здании. Эту проблему подняли журналисты телеканала «Наши Новости».