Активисты ОНФ выяснили, что около 80% сельских медицинских организаций испытывают трудности в оснащении необходимым оборудованием. Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов прокомментировал эту проблему в разрезе Алтайского края.
«Мы совместно с Росздравнадзором смотрели оснащенность медорганизаций оборудованием, исходя из порядков оказания медицинской помощи, которые прописаны в нормативных документах федерльного уровня. Оборудование где-то уже устарело и требует ремонта, где-то замены, где-то физически его действительно не хватает. В общем плане развития системы здравоохранения мы закладываем определённые ресурсы на переоснащение. Это как средства краевого бюджета, так и федерального», - сказал Попов.
Он отметил, что в рамках федерального проекта «Здравоохранение» Алтайский край принимает участие в семи из восьми программ. Это в том числе и переоснащение по онкологической программе, болезням системы кровообращения, доукомплектование по первичной медико-санитарной помощи.
Для тех населенных пунктов, которые на сегодняшний день не имеют ФАПов, планируется приобрести передвижные мобильные ФАПы (около 27 штук), правда министр не уточнил, в какой срок собираются закупить это оборудование.
«Это позволит в населённых пунктах осуществлять по определённому графику элементарные методы обследования, а если потребуется, обеспечивать лекарственными препаратами и оказывать медицинскую помощь. Все это позволит увеличить ту самую доступность медицины, а нуждающихся в этом населенных пунктов в Алтайском крае крайне много – более 400», - поделился министр здравоохранения региона.