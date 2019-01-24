Алтайский министр здравоохранения рассказал об оснащении сельских больниц

Новости 11.12.2018 0:10 38

Активисты ОНФ выяснили, что около 80% сельских медицинских организаций испытывают трудности в оснащении необходимым оборудованием. Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов прокомментировал эту проблему в разрезе Алтайского края.

«Мы совместно с Росздравнадзором смотрели оснащенность медорганизаций оборудованием, исходя из порядков оказания медицинской помощи, которые прописаны в нормативных документах федерльного уровня. Оборудование где-то уже устарело и требует ремонта, где-то замены, где-то физически его действительно не хватает. В общем плане развития системы здравоохранения мы закладываем определённые ресурсы на переоснащение. Это как средства краевого бюджета, так и федерального», - сказал Попов.

Он отметил, что в рамках федерального проекта «Здравоохранение» Алтайский край принимает участие в семи из восьми программ. Это в том числе и переоснащение по онкологической программе, болезням системы кровообращения, доукомплектование по первичной медико-санитарной помощи.

Для тех населенных пунктов, которые на сегодняшний день не имеют ФАПов, планируется приобрести передвижные мобильные ФАПы (около 27 штук), правда министр не уточнил, в какой срок собираются закупить это оборудование.