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Александр Прокопьев обсудил вопросы экологии Алтая с главой Минприроды РФ

Новости
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Сегодня, 10 декабря, депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев встретился с главой Министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным. На встрече обсуждались вопросы экологии Алтайского края, сообщил депутат на своей странице в Facebook.

«Экология, природные богатства важны и для развития в крае туризма, и для качества жизни в регионе. Обязательно нужно их сохранить для будущих поколений. Спасибо Дмитрию Николаевичу за внимательный и деловой подход!», - сказал Александр Прокопьев.

Напомним, по итогам лета 2018 года Алтайский край оказался в тройке лидеров экологического рейтинга. Регион удерживает лидирующие позиции в экорейтинге с 2016 года.

Автор: Анна Перевощикова

Фото: www.facebook.com/Prokopyev.Aleksandr/

#алтайский край #экология #александр прокопьев