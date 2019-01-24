Александр Прокопьев обсудил вопросы экологии Алтая с главой Минприроды РФ

Новости 11.12.2018 0:24 43

Сегодня, 10 декабря, депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев встретился с главой Министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным. На встрече обсуждались вопросы экологии Алтайского края, сообщил депутат на своей странице в Facebook.

«Экология, природные богатства важны и для развития в крае туризма, и для качества жизни в регионе. Обязательно нужно их сохранить для будущих поколений. Спасибо Дмитрию Николаевичу за внимательный и деловой подход!», - сказал Александр Прокопьев.

Напомним, по итогам лета 2018 года Алтайский край оказался в тройке лидеров экологического рейтинга. Регион удерживает лидирующие позиции в экорейтинге с 2016 года.