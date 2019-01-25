Китай хочет качать воду из Алтайского края

Новости 11.12.2018 14:15 48

Китайское Общество обменов и сотрудничества между Россией, Восточной Европой, Центральной Азией и КНР обратилось к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать проект строительства водовода из Алтайского края в Китай, пишет РБК.

Это связано с тем, что в КНР испытывают дефицит воды. В качестве одного из вариантов китайские экологи предлагают межгосударственный проект по переброске воды из Алтайского края через Казахстан. Речь идет о строительстве магистрального водовода Россия — Казахстан — Западный Китай.

Заместитель директора центра Чжао Госин, который участвовал в проекте в качестве консультанта как специалист по строительству водоканалов считает, что в Алтайском крае есть обширные запасы воды. В частности эксперты ссылаются на то, что Алтай топит паводками каждый год и сезонный избыток воды достигает 75–100 млн куб. м. Чтобы не нарушать естественный процесс воспроизведения водных ресурсов, годовой объем переброски воды с Алтая, по оценкам китайских экспертов, не должен превышать 1% совокупного стока.

Идея построить большой водопровод в КНР звучала еще в мае 2016 года. Тогда занимавший пост главы Минсельхоза Александр Ткачев на переговорах в Пекине предлагал обсудить проект по переброске воды в засушливый район Китая. Речь шла о поставке в СУАР 70 млн куб. м воды из Алтайского края.

Сенатор Совета Федерации от Алтайского края, зампред комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Белоусов не слышал, чтобы в регионе серьезно обсуждалось строительство водовода в Китай, пишет издание.