Жительница Барнаула развенчала миф о «вандалах», повредивших детскую площадку

Новости 17.01.2019 19:15 117

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В январе ряд краевых СМИ, а также администрация Барнаула опубликовали информацию о вандалах, которые якобы повредили детский игровой комплекс и качели в сквере Химиков. Между тем местная жительница Елена Ярославцева сообщила в паблике «Изнанка Барнаула», что повреждение на горке образовалось еще в декабре прошлого года.

«Уважаемые журналисты - качели были сломаны еще в декабре. Горка сломалась не сразу - там была трещина и естественно она лопнула, ведь дети там катаются зимой. Нет там вандализма - качели оборвались, не выдержали веса. А вот почему администрация района не сразу замечает неисправности, не следит за площадкой - это вопрос. Потом вдруг в один момент выясняется, что сломали вандалы. Горку видимо нельзя в морозы использовать - она трещины дает сразу. Прошлая поломка тоже произошла в морозном январе. Странно, что вандалы только зимой ее ломают. Именно зимние вандалы, рушат горку исключительно во время мороза», - иронизирует жительница Барнаула.

На сайте городской администрации же говорится о «неизвестных, повредивших в двух местах винтовые трубы детского игрового комплекса, а также качели».

«Администрация Октябрьского района Барнаула прорабатывает вопрос о возможности установки камер видеонаблюдения с целью предотвращения дальнейшего разрушения детской площадки и выявления лиц, причастных к этому», - говорится в сообщении пресс-центра администрации города.

Только кого теперь винить в поломке – неизвестно. Не мороз же? Кстати, реакция чиновников на факты, о которых сообщила Елена Ярославцева, пока неизвестна.