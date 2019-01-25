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Два алтайских министра контролируют «догревание» Каменской ЦРБ

Новости
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В Каменской ЦРБ Алтайского края сложилась напряжённая ситуация в вопросе ее теплоснабжения. Температура в здании – 19-20 градусов, а в инфекционном отделении и вовсе опустилась до 14. Контролируют температурный режим в больнице уже лично министр здравоохранения региона Дмитрий Попов и министр строительства и ЖКХ Иван Гилев.

На сайте крайздрава сказано, что больница отапливается муниципальной котельной. Для поддержания норматива используют тепловую пушку и электрообогреватели.

«Медицинскую эвакуацию мы пока не предпринимаем, помещения «догреваем» до нужной температуры. До главы муниципалитета информацию донесли, надеемся на скорейшее выравнивание ситуации», - заявил Дмитрий Попов.

Автор: Дарина Белоусова

Фото: zdravalt.ru

#здравоохранение