Два алтайских министра контролируют «догревание» Каменской ЦРБ

Новости 11.12.2018 15:03 44

В Каменской ЦРБ Алтайского края сложилась напряжённая ситуация в вопросе ее теплоснабжения. Температура в здании – 19-20 градусов, а в инфекционном отделении и вовсе опустилась до 14. Контролируют температурный режим в больнице уже лично министр здравоохранения региона Дмитрий Попов и министр строительства и ЖКХ Иван Гилев.

На сайте крайздрава сказано, что больница отапливается муниципальной котельной. Для поддержания норматива используют тепловую пушку и электрообогреватели.