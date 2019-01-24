«Решение перезрело»: Дмитрий Попов рассказал о сроках появления новой поликлиники в Барнауле

Новости 11.12.2018 15:35 43

В Индустриальном районе Барнаула в 2018 году должны были начать строить новую поликлинику. Однако к ее возведению смогут приступить только в 2019 году, после того, как будет согласована уточненная проектно-сметная документация, пояснил журналистам министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Он признал, что неравномерное развитие города, его рост и некоторое отставание инфраструктурной части в виде медицинских объектов создает определенную диспропорцию: некоторые работающие на сегодняшний день поликлиники имеют чрезмерное количество прикрепленного населения и стесненные условия работы как для самих медиков, так и для пациентов.

Что касается строительства новой поликлиники в Индустриальном районе города, то министр заметил, что оно должно быть реализовано в ближайшее время. Однако пока проектно-сметная документация находится на согласовании, в нее внесены некоторые изменения: нагрузку на поликлинику увеличат с 400 до 1000 посещений в смену.

«Это решение действительно уже перезрело, должно быть реализовано в ближайшее время. На сегодня проектно-сметная документация новой поликлиники Индустриального района находится на согласовании, замечания со стороны надзорных органов устраняются. Думаю, что в течение декабря этого года они будут устранены. Проект появится в первой половине 2019 года, после этого мы сможем приступить к реализации и по сути дела строительству данного медицинского объекта. Говоря о некой истории этой поликлиники, хотелось бы сказать, что изначально она планировалась на 400 посещений в смену, но в силу интенсивной застройки в этой части города требования к проекту в двукратном объеме увеличились. Сейчас мы планируем поликлинику практически на 1000 посещений в смену. Это уже иные требования к медобъекту, иные кабинеты, условия», - рассказал Попов.

Добавим, что в Индустриальном районе Барнаула проживает около 200 тыс. человек. Новая поликлиника расположится в квартале 2002а по адресу: проезд Северный Власихинский 27/ ул. Лазурная, 46.

Ранее сообщалось, что в поликлинике будет предусмотрена: регистратура для взрослых на 7 рабочих мест, колл-центр на 5 рабочих мест, терапевтическое отделение, отделение функциональной диагностики, хирургическое отделение, травмпункт с самостоятельным входом с улицы с пандусами (для работы в круглосуточном режиме), женская консультация с самостоятельным входом с улицы, отделение медицинской профилактики, отделение лучевой диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, отделение медицинской статистики и другое.