В АлтГТУ проведут Ползуновские чтения

Международная научно-практическая конференция «Ползуновские чтения – 2018» пройдет 12-13 декабря в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова.
Мероприятие проводится в целях консолидации ученых и привлечения молодых исследователей к техническому творчеству.
Работа конференции будет построена по нескольким направлениям: культурное наследие И.И.Ползунова, развитие инженерной мысли в России и за рубежом, исторические аспекты исследований, новые коммуникативные технологии в образовании: психология, педагогика, лингвистика.
Свои научные доклады представят ученые из разных регионов России, Республики Казахстан, Германии и Польши.
Организатор мероприятия – гуманитарный факультет АлтГТУ им. И.И. Ползунова.
По итогам чтений планируется выпуск научного сборника, включающего в себя доклады участников конференции.
Открытие конференции состоится в 10:00 в конференц-зале АлтГТУ им. И.И. Ползунова (проспект Ленина, 46).