В АлтГТУ проведут Ползуновские чтения

Новости 11.12.2018 16:25 64

Международная научно-практическая конференция «Ползуновские чтения – 2018» пройдет 12-13 декабря в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова.

Мероприятие проводится в целях консолидации ученых и привлечения молодых исследователей к техническому творчеству.

Работа конференции будет построена по нескольким направлениям: культурное наследие И.И.Ползунова, развитие инженерной мысли в России и за рубежом, исторические аспекты исследований, новые коммуникативные технологии в образовании: психология, педагогика, лингвистика.

Свои научные доклады представят ученые из разных регионов России, Республики Казахстан, Германии и Польши.

Организатор мероприятия – гуманитарный факультет АлтГТУ им. И.И. Ползунова.

По итогам чтений планируется выпуск научного сборника, включающего в себя доклады участников конференции.

Открытие конференции состоится в 10:00 в конференц-зале АлтГТУ им. И.И. Ползунова (проспект Ленина, 46).