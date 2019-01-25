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СМИ: арестованная в США Бутина согласилась признать себя виновной

Новости
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Уроженка Барнаула Мария Бутина, арестованная в США, согласилась признать себя виновной. Она намерена сотрудничать с федеральными и местными властями, сообщил ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC.

В распоряжение телекомпании попал документ, который должен быть представлен в суд. В документе Бутина признается в том, что она работала в США под руководством российского официального лица. Соглашение о сотрудничестве с властями Мария Бутина подписала 8 декабря. Если это действительно так, то россиянке грозит провести за решеткой максимум пять лет. Кроме этого, ей могут смягчить срок за сотрудничество со следствием.

В понедельник, 10 декабря, адвокаты Бутиной и прокуратура США подали совместное прошение в суд столичного округа Колумбия о проведении слушаний по поводу сделки россиянки с федеральными прокурорами. Слушания назначены на 12 декабря.

Напомним, 29-летнюю уроженку Барнаула Марию Бутину арестовали в США летом этого года. Девушку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также в работе иностранным агентом.

Автор: Анна Перевощикова

Фото: Фото с личной страницы Марии Бутиной в «ВКонтакте»

#барнаул #сша