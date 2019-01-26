Славгородский регоператор определился с тарифом на вывоз мусора

Новости 11.12.2018 17:25 57

Для регоператора по обращению с ТКО Славгородской зоны установили единые тарифы на вывоз мусора. Так местные жители будут платить больше, чем население Барнаульской и Бийской зон.

На сайте управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов сказано, что для Славгородской зоны единый тариф на 2019 год утвержден в следующем размере: для ТКО IV класса опасности – 920,95 рублей за куб.м. (с учетом НДС), для ТКО V класса опасности – 879,49 рублей за куб.м. (с учетом НДС).

Вывоз и захоронение ТКО на одного человека в месяц в Славгородской зоне обойдется в следующую сумму:

IV класс опасности – 111,43 рублей,

V класс опасности – 106,42 рублей.

Заметим, что в Барнауле плата за обращение с отходами IV класса опасности составит 66,82 руб./чел. в месяц. В 63,32 руб./чел. в месяц обойдутся отходы V класса опасности в Барнауле. Это из расчета накопления ТКО по 0,180 куб.м./чел. в месяц.

В остальных муниципальных образованиях Барнаульской зоны за отходы IV класса опасности придется платить 44,92 руб./чел. в месяц, а за V класс – 42,56 руб./чел. в месяц. Это при нормативе накопления ТКО в 0,121 куб.м./чел. в месяц.

Для жителей Бийской зоны установлены более щадящие тарифы: 36,12 руб./чел. в месяц (IV класс опасности), 33,35 руб./чел. в месяц (V класс опасности) при нормативе накопления ТКО в 0,121 куб.м./чел. в месяц.

Напомним, что регоператором по обращению с ТКО Славгородской зоны стал ООО «ПОЗИТИВ 88». В Славгородскую зону Алтайского края входят следующие городские округа и муниципальные районы Алтайского края: Славгород, Яровое, Благовещенский район, Бурлинский район, Кулундинский район, Ключевский район, Немецкий национальный район, Родинский район, Суетский район, Табунский район, Хабарский район.