Алтайские специалисты определяют натуральность меда

Новости 11.12.2018 17:53 39

В Российской Федерации в натуральном мёде микробиологические показатели безопасности не нормируются. Однако под названием «натуральный мёд» в Россию идёт из Китая, большая часть фальсифицированой продукции. Недобросовестные производители добавляют синтетические и химические компоненты. Это приводит к тому, что уровень фруктозы значительно возрастает по отношению к глюкозе: 2.2 к 1. Кроме этого, наблюдаются нарушения в пропорциях воды, витаминов, микроэлементов, а количество дрожжей превышает допустимую норму в разы.

Иногда мёд поражается осмоустойчивыми дрожжами, вызывающими пенное, так называемое «брожение меда». Оно возникает как в сотовом меде, так и в очищенном центробежном продукте. В результате газообразования возникает пена, которая ведет сначала к вздутию, а затем к разрыву закрытых, готовых сот и емкостей с медом. Продукция, разлитая в стаканы или другую посуду, обычно начинает вздуваться в верхних слоях. Позднее, иногда лишь через несколько месяцев, поражаются и более глубокие слои. Бродящий с образованием пены мед имеет своеобразный, сильно отличающийся от нормального запах и вкус. Однако изменение, обнаруживаемое путем химического анализа, незначительно.

В федеральном государственном бюджетном учреждении «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» можно провести микробиологическое исследование меда на интересующие Вас показатели по факту.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru