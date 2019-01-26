Два дня в Алтайском крае будут перекрывать дороги из-за военных колонн

Новости 11.12.2018 18:29 51

На нескольких трассах в Алтайском крае будет временно ограничено движение из-за прохождения военных колонн. Проезд будет перекрыт 11 и 12 декабря, сообщает региональная ГИБДД.

Так, 11 декабря с 17:10 до 20:50 будет временно ограничено движение на автодороге «н.п. Полковниково – автодорога Р-256 (от 257 до 262 км)». В этот же день с 21:40 до 24:40 перекроют проезд на автодороге «(н.п. Полковниково) – н.п. Полковниково – Р-256 – (н.п. Контошино)». Кроме того, 11 декабря с 23:40 до 02:40 будет временно ограничено движение на автодороге «Косиха – Р-256 – (н.п. Косиха)».

12 декабря с 19:00 до 22:00 будет перекрыта автодорога «(н.п. Налобиха) – автодорога Р-256 – (н.п. Контошино)», а с 19:05 до 22:05 будет временно ограничено движение на автодороге «(от 262 до 267 км) – а/д Р-256».