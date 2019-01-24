Улаганский район Горного Алтая впереди всех по количеству «утерянных» киловатт

Новости 11.12.2018 19:15 45

В филиале ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу ПАО «Россети») – «Горно-Алтайские электрические сети» составили рейтинг «утерянных» киловатт-часов полезного отпуска в распределительную сеть. В первых рядах оказались Улаганский и Кош-Агачский районы, меньше всего потерь в Турочакском и Майминском.

«Основная часть жителей Улаганского и Кош-Агачского района на печном отоплении. Поэтому в холода сразу видно, кто недобросовестно потребляет электроэнергию», - рассказывает начальник участка транспорта электроэнергии Улаганского района электрических сетей (РЭС) Владимир Данилов.

Так, к примеру, хозяин жилого дома в селе Мухор-Тархата заплатил 45 тыс. рублей штрафа за воровство электроэнергии. Специалисты Улаганского РЭС сразу вычислили энерговора и нашли скрытую проводку в доме. Хозяин, увидев сумму долга, пожалел о своем проступке. На эти деньги можно было законно пользоваться электроэнергией больше 13 лет. И таких случаев много.

Шебалинский район Республики Алтай также в лидерах по количеству хищений электроэнергии. Район занимает третье место.

Самыми законопослушными признаны жители Турочакского, Майминского и Усть-Канского районов. Но и здесь в этом году было зафиксировано несколько резонансных случаев воровства электроэнергии. Хозяина гостевого дома из Артыбаша уличили в воровстве киловатт-часов более чем на 2 миллиона рублей.

Всего же за 11 месяцев этого года зафиксировано 236 случаев несанкционированного потребления электроэнергии. Правоохранительными органами возбуждено 96 административных делопроизводств, а это значит, что помимо основного долга энерговорам придется оплатить штраф.

Справка:

Самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - (в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-Ф