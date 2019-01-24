Камера видеонаблюдения записала момент ДТП с пенсионеркой в Рубцовске

Новости 11.12.2018 18:59 40

10 декабря в городе Рубцовске автомобиль сбил 72-летнюю женщину, перебегавшую через дорогу. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.

В группе «Инцидент Рубцовск» об аварии сообщили очевидцы. По данным «Комсомольской правды – Барнаул», авария произошла на проспекте Ленина в районе остановки Кирова.

Судя по видео, женщину, переходившую дорогу, пропустил водитель «Волги», однако машина, которая ехала по другой полосе, продолжала двигаться, не сбавляя ход. Несмотря на то, что пенсионерка ускорилась, перебежать дорогу до конца она не успела, и ее сбила легковушка.

В ГИБДД сообщили, что ДТП произошло в 15:15. Наехал на пешехода автомобиль Opel Corsa, за рулем которого был 35-летний водитель. У пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга и перелом правой руки, потребовалась госпитализация.