В алтайском минздраве рассказали о состоянии девочки с ожогом ноги

Новости 11.12.2018 19:57 40

В министерстве здравоохранения по Алтайскому краю рассказали «Политсибру» о состоянии девочки, которая ошпарила ногу в луже с кипятком в Барнауле. Ребенок получил ожоговый шок тяжелой степени.

«Врачи диагностировали термические ожоги первой, второй и третьей степени на левой ноге. Общая площадь ожогов составила 20% от общей поверхности тела. Ребенок с момента поступления в больницу находится в палате интенсивной терапии на самостоятельном дыхании. Девочка получает лечение в полном объеме», - сообщили в пресс-службе министерства.

Напомним, девятилетняя девочка получила ожог ноги, наступив в лужу с кипятком в районе поселка Восточный в Барнауле. Следственный комитет по Алтайскому краю ведет доследственную проверку по данному факту.