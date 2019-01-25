Пенсионерам Кемеровской области повысят цену за проезд на 150%

Новости 11.12.2018 20:30 55

С 20 декабря текущего года в Кемеровской области повышается стоимость проезда в общественном транспорте. Подорожание проезда, в первую очередь, коснется пенсионеров, сообщили в администрации региона.

Стоимость одной поездки в троллейбусе, трамвае, автобусе с обычным режимом движения составит 20 рублей вместо 16.

Для пенсионеров стоимость проезда вырастет с 4 до 10 рублей. Льготы по бесплатному проезду на городских и пригородных автобусах с 1 мая по 1 октября для пожилых людей сохранятся.

Помимо этого, увеличится стоимость проезда пассажиров и провоза багажа на пригородных маршрутах на 25 %, на междугородних маршрутах на 5 %.

Проездной билет на месяц для школьников будет стоить 200 рублей, для студентов — 300, для пенсионеров — 500, для прочих пассажиров — одна тыс. рублей. В прошлом году проездные билеты населению обходились в 100, 255, 220 и 807 рублей.