АГМУ открыл два новых спортивных зала для студентов

Новости 11.12.2018 20:55 44

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Почетными гостями мероприятия стали призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по дзюдо Иван Нифонтов, обладатель золотого пояса «самый сильный человек Алтая», восьмикратный чемпион мира по пауэрлифтингу, депутат Барнаульской городской Думы Алексей Меркулов и председатель комитета по делам молодежи, культуре, физкультуре и спорту Центрального района Вера Устьянцева.

Открывшиеся спортивные залы – это помещения на цокольном этаже общежитий, переоборудованные для полноценных занятий физической культурой и спортом. Площадь каждого из спортзалов – более 200 квадратных метров. В свободное от учебы время студенты АГМУ получили возможность бесплатно посещать занятия по фитнесу и ЛФК, заниматься силовыми тренировками и единоборствами.

«Мы гордимся тем, что продолжаем нашу традицию. Вторая профессия врача – это физкультура и спорт. АГМУ на протяжении ряда лет подтверждает звание вуза здорового образа жизни. В университете есть современная спортивная площадка, действует более 30 спортивных секций, при поддержке вуза наши спортсмены регулярно становятся призерами соревнований разного уровня. Но спортивные достижения – это не основная цель. Главное, что у наших студентов есть возможность заниматься физкультурой и спортом, подавая пример молодежи. И теперь они смогут поддерживать себя в хорошей физической форме, не покидая общежития после продолжительной учебы», – отметил ректор АГМУ Игорь Салдан.

Напомним, в помещениях спортзалов смонтирована специальная система вентиляции. Общая стоимость ремонтных работ – около 1,5 миллионов рублей. Еще почти 2 миллиона рублей из внебюджетных средств вуза было направлено на закупку спортивного оборудования и инвентаря. В спортзалах общежитий установлено по 18 современных силовых тренажеров для развития всех групп мышц.

Также закуплены степы для аэробики, мячи для фитнеса, скакалки, гимнастические палки, боксерские груши. Дополнительно в общежитии №3 установлено четыре стола для настольного тенниса, в общежитии № 2 – два стола. Оборудован зал для борьбы.